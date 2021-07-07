5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة إنجلترا ضد الدنمارك في يورو 2020





تقام اليوم الأربعاء مواجهة إنجلترا ضد الدنمارك والتي تجمع المنتخبان على أرضية ملعب إستاد ويمبلي لحساب مباريات الدور نصف النهائي من بطولة يورو 2020.





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين المنتخبين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





في الوقت الذي تُنقل فيه تلك المباراة النارية عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 1 وإتش دي ماكس 2 ويعلق عليها المعلق حسن العيدروس فيما يُمكن مشاهدتها عبر القنوات التالية :-





NPO 1

Sport TV1 Potugal

Sky Sport Uno Italia

TVT International

ANT 1 (Greece)