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5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة إنجلترا ضد الدنمارك في يورو 2020

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام اليوم الأربعاء مواجهة إنجلترا ضد الدنمارك والتي تجمع المنتخبان على أرضية ملعب إستاد ويمبلي لحساب مباريات الدور نصف النهائي من بطولة يورو 2020.

ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين المنتخبين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

في الوقت الذي تُنقل فيه تلك المباراة النارية عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 1 وإتش دي ماكس 2 ويعلق عليها المعلق حسن العيدروس فيما يُمكن مشاهدتها عبر القنوات التالية :-

NPO 1
Sport TV1 Potugal
Sky Sport Uno Italia
TVT International
ANT 1 (Greece)

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