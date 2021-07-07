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"القصير" يتابع ملف التحول الرقمي واطلاق الخدمات الزراعية على بوابة مصر الالكترونية

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 04:26 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع بعض قيادات الوزارة وبحث معهم آخر تطورات ومستجدات التحول الرقمي وتقديم الخدمات الزراعية من خلال شبكة الإنترنت ووجه بالمتابعة المستمرة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمراجعة موقف إطلاق البوابة الإلكترونية للوزارة والمرحلة الأولي من خدمات الوزارة المميكنة من أجل تلبية تلبي احتياجات المستفيدين في أي مكان وعلى مدار الساعة.

القصير وجه بدفع عجلة العمل في مشروع المساعد الذكي للفلاح "هدهد" لتوفير الدعم الإرشادي للمزارع المصري بإستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي في الوقت الحقيقي الي جانب متابعة التغيرات الخاصة بالأسعار والطقس والتوصيات الفنية للمحاصيل الاستراتيجية.، وفي نفس الإطار راجع وزير الزراعة تطورات متابعة المحاصيل الزراعية بإستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي المطبقة علي صور الأقمار الصناعية وأكد علي أهمية الإنتهاء من المشروع في المواعيد المحددة لما له من اثر إيجابي على المحاصيل المختلفة ودورها في التخطيط والمتابعة واثر ذلك علي الإنتاج واستهلاك المياه. 

وقال "القصير" إنه تم تدريب وتأهيل 8000 مستخدم في الجمعيات الزراعية على استخدام تطبيقات الحيازة الزراعية في اطار اعداد كوادر الوزارة للتعاطي مع التحول الرقمي الشامل لأعمال الوزارة مستقبلا، بالإضافة إلى تأهيل أكثر من 2500 موظف على أعمال التحول الرقمي وإعطائهم الدورات التدريبية اللازمة للانتقال إلى العاصمة الإدارية قريبا كما تم رقمنة مستندات  الوزارة الهامة بإجمالي 2.8 مليون مستند وفهرستها وجارٍ ربطها بالأرشيف الإلكتروني المستخدم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واضاف وزير الزراعة أنه تم تأسيس وحدة للتحول الرقمي لأول مرة في القطاع الزراعي، وميكنة عدد 20 خدمة من خدمات الوزارة وجارٍ إطلاقها على بوابة مصر الرقمية، وميكنة خدمات الحجر الزراعي وربط الموانئ المصرية وخدمات المعامل تمهيداً للتوسع في تقديم الخدمات بشكل رقمي.

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