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اعتداء جديد على أحد مساجد هولندا

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 04:14 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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تعرض أحد المساجد بالعاصمة الهولندية "أمستردام" لهجوم عنصري يعد الثاني من نوعه خلال عام، فقد سبق أن تعرض نفس المسجد في ديسمبر 2020، لهجوم بالحجارة بعد صلاة العشاء.

وجدد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف رفضه القاطع لمثل هذه الاعتداءات على دور العبادة، مؤكدًا على ضرورة التوعية بقدسية هذه الدور خاصة في تلك البلدان التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في حوادث العنصرية والكراهية، والتي تتعارض مع القيم الإنسانية ولا تقل خطورة عن الجرائم الإرهابية لما تسببه من زعزعة استقرار المجتمعات وتكدير صفوها.

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