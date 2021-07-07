نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يتفقد مركز اللغات والترجمة

تفقد الدكتور محمد سعيد أبو الغار، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مركز اللغات والترجمة، بحضور الدكتور نجلاء سعد مدير المركز، جمال محمدين مدير المطبعة المركزية.



حيث تفقد معامل اللغات والصوتيات، وتابع إجراء الإختبارات، وإجراءات التسجيل في الدورات التدريبية، واطمئن على حسن سير العمل بالمركز.

