سد النهضة.. مخطط إثيوبيا لإفساد "جلسة الخميس" بمجلس الأمن

وضعت إثيوبيا خلال الأيام الماضية مخطط خبيث من أجل محاولة إفساد جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة المقرر عقدها غدا الخميس، في ظل العناد الأثيوبي مع مصر والسودان الذي نتج عنه عدم توقيع أية إتفاق يرضي كافة الأطراف حتى الآن.



ويعقد مجلس الأمن الدولي بـ الأمم المتحدة جلسة الخميس لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي، وكثفت الدبلوماسية المصرية والسودانية تحركاتها خلال الأيام القليلة الماضية لكسب دعم الدول الأعضاء بالمجلس في أزمة سد النهضة الإثيوبي، مع إصرار الجانب الإثيوبي على اتخاذ الإجراءات الأحادية وإعلانه بدء عملية الملء الثانية للموسم الثاني على التوالي لخزان سد النهضة.



البدء في الملء الثاني:

بداية المخطط عندما استبقت إثيوبيا جلسة مجلس الأمن حول أزمة سد النهضة بإخطار مصر رسميًا، أمس، ببدء عملية الملء الثاني لخزان السد، في تجاهل واضح لمطالبة القاهرة والخرطوم بإرجاء الخطوة إلى حين التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.



وفي هذا الشأن، قال مختصون إن الخطاب الرسمي أرسلته إثيوبيا بشأن بدء عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة، محاولة لإثارة استفزاز الجانبين المصري والسوداني والتشويش على جلسة مجلس الأمن.



رفض إحالة القضية لمجلس الأمن:

كما رفضت إثيوبيا إحالة مصر والسودان قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي، داعية المجلس إلى تشجيعهما على الانخراط في المفاوضات بقيادة الاتحاد الأفريقي.



تظاهرات بالولايات المتحدة:

وتخطط السلطات الإثيوبية لتحريك تظاهرات للإثيوبيين في الولايات المتحدة الامريكية لمعارضة اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن سد النهضة.



وقال تاسو ملكيهووت، منسق فريق السلام والوحدة في إثيوبيا بواشنطن، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية إن الهدف من المظاهرة هو معارضة اجتماع مجلس الأمن الدولي



وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أن المتظاهرين الإثيوبيين أعدوا نشرات ورسائل لتسليمها إلى الدبلوماسيين وممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.

