عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

كشف مصدر مطلع داخل نادي بيراميدز، أن هناك اتجاهًا لمضاعفة قيمة عقد ابراهيم عادل، لاعب الفريق الأول، لإغرائه بالبقاء في الفريق ورفض الانتقال للأهلي أو خوض أي تجربة احتراف خلال الفترة المقبلة.





ويرغب إبراهيم عادل بشكل صريح فى الانتقال للأهلي، إلا أن إدارة بيراميدز تتحفظ على إتمام الصفقة خوفاً من تكرار سيناريو محمد مجدي أفشة.





وتسود حالة من الاستياء بين عدد من اللاعبين بعد أنباء رفع راتب إبراهيم عادل، فى الوقت الذى تجاهلت الإدارة الأمر بالنسبة لهم.





وجمعت إبراهيم عادل أكثر من جلسة مع مسئولي بيراميدز، أكد خلالها رغبته فى خوض تجربة الاحتراف بعد رفض إدارة ناديه مناقشة فكرة انتقاله للأهلي.





ويأتى إبراهيم عادل ضمن الخيارات المطروحة لتدعيم مركز الجناح بالأهلي، لما يملكه من إمكانيات فنية عالية وقدرات كبيرة على المراوغة.



