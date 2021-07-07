موعد أولى مباريات تشيلسي في الدوري الإنجليزي بالموسم الجديد

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج عن بداية انطلاق المسابقة الموسم الجديد 2020/2821 يوم 14 أغسطس المقبل.





وتقام أولي مباريات تشيلسي أمام نظيره كريستال بالاس ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج يوم 14 أغسطس المقبل.





وكان مانشستر سيتي توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج الموسم الماضي بعد التفوق الكبير على مانشستر يونايتد وليفربول.





ويذكر أن تشيلسي توج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على حساب مانشستر سيتي بهدف دون رد سجله اللاعب كاي هافيرتز.



