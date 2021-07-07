تفاصيل إصابة مبيض محارة بطلق ناري في الدقهلية

أصيب مبيض محارة بطلق ناري بالقدم، على يد شقيق زوجته ونجل خالها، بسبب خلافات عائلية، ورغبة الثاني في الزواج من زوجته بعد تطليقها.



وكان اللواء رافت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلقاس المركزي، بوصول محمد ا. ع. 36 سنة - مبيض محارة، ومقيم بقرية المعصرة دائرة المركز، مصابا بطلق ناري في مشط القدم اليسرى، له فتحه دخول وخروج "إدعاء تعدي".





وانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبسؤال المصاب اتهم كلا من إبراهيم ص. م. شقيق زوجته 28 سنة - مبلط، ونجل خالها عمرو أ. م. 34 سنة - فلاح، ويقيم بقرية شرقية المعصرة دائرة المركز، بالتعدي عليه بالضرب بسلاح ناري فرد روسي بحوزة الثاني، لوجود خلافات بين المصاب وزوجته، ورغبة الثاني في الزواج منها عقب طلاقها.



وتم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وبارشاد المتهم الثاني أمكن ضبط السلاح المستخدم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9513 لسنة 2021 جنح مركز بلقاس، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.