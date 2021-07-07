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بروتوكول لمنح الزمالة المهنية للأطباء بالقليوبية

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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التقى عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، بالدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، تمهيدا لتوقيع بروتوكول لمنح الزمالة المهنية للأطباء والتي تعادل زمالة الجمعية الملكية البريطانية.

حضر الاجتماع، الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ورئيس لجنة الزمالة الطبية المهنية، والدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وعدد من الأساتذة والأطباء من ذوي التخصصات الطبية.

وقال محافظ القليوبية، إن تلك الزمالة تعادل درجة زمالة الجمعية الملكية البريطانية للأطباء العاملين بالمستشفيات بالقليوبية، وسوف يحقق فارقا علميا ومهنيا كبيرا في تطوير المنظومة الصحية، وفي القيمة العلمية والمهنية لخريجي كليات الطب المصرية بالخارج.

وأعرب محافظ القليوبية عن ترحيبه ودعمه الكبير لهذه المنظومة الخاصة بدرجة الزمالة المهنية للأطباء بالقليوبية، مؤكدًا على حرصه على دفع المنظومة الصحية بالمحافظة وتطويرها بصفة مستمرة، حرصا منه على صحة المواطنين وتقديم خدمة طبية متميزة لهم.

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