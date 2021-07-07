استطلاع للرأي يبرز التراجع الكبير لشعبية أردوغان وحزبه









أكد استطلاع أجراه مركز «أرتبير» للأبحاث، أن أصوات المؤيدين لحزب العدالة والتنمية ورئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان، تتلاشى مع الوقت، بعد ادعاءات زعيم المافيا التركية، سادات بكر، حول تورط رجال الحكومة في قضايا فساد.









وأوضح الاستطلاع أن عدد الأشخاص الذين يؤمنون بادعاءات سادات بكر 62.7 %، فيما هناك 29.6 % لا يصدقون تلك الادعاءت، و7.7 % ليس لديهم أدنى فكرة عن الموضوع، وفقًا لموقع «كرت» التركي.









يُذكر أن رئيس مركز أبحاث الرأي العام في شركة أوراسيا، كمال أوزكيراز، أعلن في وقت سابق، عن نتائج استطلاع شهر يونيو لأحدث استطلاعات الشركة، موضحًا أن معدل التصويت لحزب العدالة والتنمية قد انخفض 30 %.