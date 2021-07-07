أشرف عبد الباقي عن مسرحيته: "كلها غلط"

روج الفنان أشرف عبد الباقي لمسرحية "مسرحية كلها غلط" عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وكتب "عبد الباقي" قائلا: "مسرحية كلها غلط عاملة قلق فى الساحل".



يذكر أن رواية مسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" كوميدية إنجليزية أخذ عبد الباقى حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض فى مصر، وتعرض أيضًا فى عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف Henry Lewis وJonathan sayerو Henry shields، هي بطولة أشرف عبدالباقي ومجموعة كبيرة من الشباب، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي، وإخراج أشرف عبد الباقي.

