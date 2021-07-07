تجديد حبس مدرب سباحة وشقيقه بتهمة طعن عامل في حلوان

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، حبس مدرب سباحة وشقيقه 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بتهمة طعن عامل نظافة بسلاح أبيض بسبب أعتراض المتهمن على سرينة السيارة أثناء قيام المجنى عليه برفع القمامة.



تلقي قسم شرطة حلوان، من مستشفى قصر العيني، يفيد وصول عامل نظافة يدعى "تامر مصطفى قطب"، 24 عامًا، مصابا بجرح طعني أنه أثناء قيامه بجمع القمامة وفي حالة خطرة.



وبالفحص تبين ان المتهم اعترض على استخدام المجني عليه سرينة السيارة أثناء قيامه برفع القمامة، فقام "أمجد م أ" 22 سنة مدرب سباحة وشقيقه "أدهم"، 18 سنة، طالب وقام أحدهما بطعن عامل النظافة باستخدام سلاح أبيض، وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم من إلقاء القبض على المتهمان.

