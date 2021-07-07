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قمع أردوغان ونظامه عرض مستمر داخل السجون التركية

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 04:44 م
بوابة الفجر
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قال تقرير إن حراس سجن ألازيغ المشدد الحراسة شرق تركيا، اعتدوا على سجين بمدخل السجن، لرفضه التفتيش عاريًا. 

 

وذكرت وكالة أنباء Mezopotamya أن سجينا يدعى كاندال بارت تم نقله من سجن دياربكر المغلق إلى سجن ألازيغ المشدد الحراسة اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز الجاري وعند رفضه التفتيش عاريا بمدخل السجن اعتدى الحراس عليه بالضرب.

 

الوكالة قالت إن عائلة كاندال تشعر بالقلق على حياته بسبب الاعتداء الذي تعرض له.


 
 

وكان كاندال قد أبلغ أسرته أن حياته في خطر نظرا لتعرضه لاعتداءات بسبب معارضته للممارسات التعسفية وغير القانونية التي يمارسها حراس السجون.

 

جدير بالذكر أن الحكومة التركية نفت ثمانية سجناء كانوا في سجني دياربكر المغلق والمشدد الحراسة إلى سجون أضنة وألازيغ وكيركالي خلال الفترة بين الثلاثين من يونيو/ حزيران والأول من يوليو/ تموز والفترة السابقة لها.


 
 

وكان من بين هؤلاء السجناء كاندال باروت الذي نُقل من سجن ديار بكر إلى سجن ألازيغ.


 
 

ورغم ما تكشف عنه التقارير المحلية والدولية من انتهاكات في السجون التركية، ليس هناك استجابة من الحكومة لتحسين الأوضاع، بل قد يتعرض من يفتح هذا الموضوع للضرر.

 

وعندما ظهرت إلى السطح قضية “التفتيش العاري” في السجون التركية، خلال العام الحالي ثار نواب حزب العدالة والتنمية لنفي الأمر، لكن المديرية العامة للسجون ودور التوقيف التركية، أقرت بوجود تفتيش عار في السجون، وقالت إنه “يتم بضوابط محددة”.

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