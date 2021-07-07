حبس 14 متهما جديدا في واقعة تقديم كفن بالإكراه بعين شمس

قررت نيابة شرق القاهرة الجزئية حبس 14 متهما جديدا في واقعة تقديم كفن بمنطقة عين شمس بالإكراه 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وفي وقت سابق قرر قاضي المعارضات تجديد حبس 20 متهما في واقعة تقديم كفن بعين شمس بالإكراه 45 يوما على ذمة التحقيقات.



وأصبح إجمالي المتهمين في واقعة "كفن عين شمس" 34 متهما.



وكانت البداية عندما أثار فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جدلًا واسعًا بين النشطاء، يوثق لحظة الصلح بين عائلتي، "المرغني – الريس" في منطقة عين شمس.



حيث وصلت عائلة الريس إلى المكان المتفق عليه للصلح الودي فوجئوا بوجود أشخاص كثيرون بحوزتهم أسلحة "بنادق آلية" و"طبنجات" وقاموا بتسليمهم كفن بالإكراه حتى يقدومه لهم.



ورضت عائلة الريس تسليم الكفن لعائلة المرغني بعد ترويعهم وتهديدهم بالسلاح وسط حشد كبير من الناس والتجمهر عليهم وإجبارهم علي فعل شئ دون موافقتهم والمساس بحريتهم.



وكشف شاهد عيان من أهالي منطقة عين شمس يدعي مصطفي معتصم، كواليس ما جري تلك الليلة حيث قال إنه قام صاحب معرض سيارات يدعي خالد السمان بالتوسط بين العائلتين لحل الخلافات السابقة بينهم.



فقام بدعوة عائلة الريس علي حفل سحور نظمته عائلة المرغني داخل صوان كبير بعين شمس وبحضور بعض من رجال الأمن.



وأضاف الشاهد أن عائلة الريس والتي حضر منها إسلام الريس ووالده عاطف الريس وعمه محسن الريس فوجئوا بوجود أشخاص مسلحون بـ 12 بندقية آلية وعدد من الطبنجات بوجود ثلاث من عائلة المرغني وهم "إبراهيم وعز وتامر المرغني، جالسون علي كراسي وأجبروهم علي تقديم الكفن ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بسبهم بأبشع الألفاظ قائلين لهم "مفيش حاكم هيحلك مني" على حسب تعبيره واعتدوا عليهم بالضرب.