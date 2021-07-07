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موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة المقاولون في الدوري

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر
محمد سامي
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره المقاولون العرب، غدًا الخميس في إطار المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.

واستقر المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، على التشكيل الذي سيواجه به المقاولون العرب، وسيكون على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، ياسر إبراهيم، علي معلول.
خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.
خط الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.

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