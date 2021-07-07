تداول 400 شاحنة و5600 طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

صاد









أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر, تداول 400 شاحنة بضائع و5600 طن بضائع عامة, عبر موانئ الهيئة.





وأوضحت الهيئة -في بيان صحفي اليوم الأربعاء- أن حركة الواردات شملت ألف طن بضائع و191 شاحنة, فيما شملت حركة الصادرات 4600 طن بضائع و209 شاحنات.





كما شهد ميناء سفاجا استقبال السفينة "بوسيدون اكسبريس" بينما غادرت السفينتان "أمل والرياض" كما شهد ميناء نويبع رحلة مكوكية (وصول وسفر) للسفينة "عمان" .



