لقطات من جلسات التصوير الصباحية بثاني أيام كان السينمائي الدولي

ضمن فعاليات ثاني أيام مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته رقم 74 لعام 2021، أقيمت صباح اليوم الأربعاء جلسة تصوير صباحية لعدد جديد من صناع السينمائي المشاركين بهذه الدورة من المهرجان.

ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان عبر موقع تويتر، لقطات من جلسات التوصير الصباحية لثاني أيام كان السينمائي، والتي ضمت لقطات لأعضاء لجنة تحكيم مسابقة الكاميرا، وصناع فيلم THE STORY OF A FILM: A NEW GENERATION، وصناع فيلم VAL.

وسبق أن أعلن القائمون على مهرجان "كان" السينمائي الدولي، بدورته 74، عن القائمة الرسمية التي ستتنافس في يوليو المقبل لنيل السعفة الذهبية وجوائز المهرجان الأخرى لأهم مهرجان سينمائي دولي واجه كما هو حال النشاطات الثقافية والترفيهية في فرنسا والعالم بسبب جائحة كورنا عدة تأجيلات السنه الماضية 2020، وقدم بطريقة العروض السينمائية عن بعد ولم ينتبه عشاق السينما ونقادها للأفلام التي عرضت في الدورة السابقة.



واعتبارا من 6 وحتى 17 من يوليو، سيعرض في قصر المهرجانات الواقع على جادة الكروازيت و4 صالات أخرى، نحو 24 فيلما في المسابقة الرسمية وأفلام أخرى في المسابقة الثانية "نظرة ما" وأسبوعي النقاد والمخرجين.



نجوم الفن السابع سيلتقون هذا العام مع الالتزام ببرتوكول الصحة، ومنها التباعد الاجتماعي والاستعراض على البساط الأحمر سيكون مختلفا بعض الشيء. وفي حال استمرت عملية رفع القيود ضمن الخطة الصحية في فرنسا فإن سقف الحضور في الصالات سيكون مفتوحا لكن بشروط أهمها تقديم بطاقة صحية للراغبين بمشاهدة الأفلام أو نتيجة الفحص السريع السلبية كورونا.



وسيعرض المهرجان أربعة أفلام لمخرجات نساء. وتم استحداث "كان بروميير " للأفلام التي تعرض لأول مرة ويشارك فيها مخرجون ذوو خبرة سبق أن اختيرت أفلام لهم ضمن المسابقة. ومن هذه الأفلام فيلم "ترومبوري" لأرنو ديبليشيان و"صنداي ماذرينغ" للفرنسية إيفا أوسون. كما خصص المهرجان جناحا لعرض أفلام البيئة وهي مسابقة مؤقتة وتشمل اللائحة "61" فيلما وسيرأس اللجنة التكريمية المخرج الأميريي سبايك لي.



وللمرة الثالثة، يشارك المخرج الإيراني المعارض أصغر فرهادي في المسابقة الرسمية بفيلم "بطل".



وقدم رئيس المهرجان بيير ليسكيور شكره لكل السينمائيين الذي لم يتوقفوا عن المشاركة في المهرجان رغم جائحة كورونا، ثم تلى مدير المهرجان تيري فريمو في المؤتمر الصحفي الذي أاقيم في سينما " النورماندي" بجادة الشانزيليزيه قائمة الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية.ومن بينها أفلام ناني موريتي وشون بن وكيريل سيريبر ينكيف وجاك أوديار.



وفيما يلي القائمة للأفلام المشاركة:

"قصة زوجتي" - للمخرج الديكو ايندي -المجر

"جزيرة بيرجمان" - للمخرجة ميا هانس – لوف فرنسا

"الصاروخ الأحمر" - للمخرج شين بيكر الولايات المتحدة الأميركية

"3 وردات" - للمخرج والممثل ناني موريتي – إيطاليا

"بطل" - للمخرج أصغر فرهادي – إيران

" بينيديتا" - للمخرج بول فيرهوفن – هولندا

"كازبلانكا تبتسم" - للمخرج نبيل عيوش – المغرب

"قد سيارتي" – للمخرج روسوكي هاماجوشي – اليابان

"باريس الحي 13" – للمخرج جاك أوديار – فرنسا

"الجزء رقم 6" - للمخرج جوهو كوزمانين – فنلندا

"لينجوي" - للمخرج محمد صالح هارون – تشاد

"ميموريا" - ابيشاتبونج وير اسيثاكل – تايلند

""إايفاد الفرنسي" - ويس اندرسون – الولايات المتحدة الأميركية