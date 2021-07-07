Advertisements

لقطات من جلسات التصوير الصباحية بثاني أيام كان السينمائي الدولي

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 05:15 م
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements
ضمن فعاليات ثاني أيام مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته رقم 74 لعام 2021، أقيمت صباح اليوم الأربعاء جلسة تصوير صباحية لعدد جديد من صناع السينمائي المشاركين بهذه الدورة من المهرجان.
ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان عبر موقع تويتر، لقطات من جلسات التوصير الصباحية لثاني أيام كان السينمائي، والتي ضمت لقطات لأعضاء لجنة تحكيم مسابقة الكاميرا، وصناع فيلم THE STORY OF A FILM: A NEW GENERATION، وصناع فيلم VAL.
وسبق أن أعلن القائمون على مهرجان "كان" السينمائي الدولي، بدورته 74، عن القائمة الرسمية التي ستتنافس في يوليو المقبل لنيل السعفة الذهبية وجوائز المهرجان الأخرى لأهم مهرجان سينمائي دولي واجه كما هو حال النشاطات الثقافية والترفيهية في فرنسا والعالم بسبب جائحة كورنا عدة تأجيلات السنه الماضية 2020، وقدم بطريقة العروض السينمائية عن بعد ولم ينتبه عشاق السينما ونقادها للأفلام التي عرضت في الدورة السابقة.

واعتبارا من 6 وحتى 17 من يوليو، سيعرض في قصر المهرجانات الواقع على جادة الكروازيت و4 صالات أخرى، نحو 24 فيلما في المسابقة الرسمية وأفلام أخرى في المسابقة الثانية "نظرة ما" وأسبوعي النقاد والمخرجين.

نجوم الفن السابع سيلتقون هذا العام مع الالتزام ببرتوكول الصحة، ومنها التباعد الاجتماعي والاستعراض على البساط الأحمر سيكون مختلفا بعض الشيء. وفي حال استمرت عملية رفع القيود ضمن الخطة الصحية في فرنسا فإن سقف الحضور في الصالات سيكون مفتوحا لكن بشروط أهمها تقديم بطاقة صحية للراغبين بمشاهدة الأفلام أو نتيجة الفحص السريع السلبية كورونا.

وسيعرض المهرجان أربعة أفلام لمخرجات نساء. وتم استحداث "كان بروميير " للأفلام التي تعرض لأول مرة ويشارك فيها مخرجون ذوو خبرة سبق أن اختيرت أفلام لهم ضمن المسابقة. ومن هذه الأفلام فيلم "ترومبوري" لأرنو ديبليشيان و"صنداي ماذرينغ" للفرنسية إيفا أوسون. كما خصص المهرجان جناحا لعرض أفلام البيئة وهي مسابقة مؤقتة وتشمل اللائحة "61" فيلما وسيرأس اللجنة التكريمية المخرج الأميريي سبايك لي.

وللمرة الثالثة، يشارك المخرج الإيراني المعارض أصغر فرهادي في المسابقة الرسمية بفيلم "بطل".

وقدم رئيس المهرجان بيير ليسكيور شكره لكل السينمائيين الذي لم يتوقفوا عن المشاركة في المهرجان رغم جائحة كورونا، ثم تلى مدير المهرجان تيري فريمو في المؤتمر الصحفي الذي أاقيم في سينما " النورماندي" بجادة الشانزيليزيه قائمة الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية.ومن بينها أفلام ناني موريتي وشون بن وكيريل سيريبر ينكيف وجاك أوديار.

وفيما يلي القائمة للأفلام المشاركة:
"قصة زوجتي" - للمخرج الديكو ايندي -المجر
"جزيرة بيرجمان" - للمخرجة ميا هانس – لوف فرنسا
"الصاروخ الأحمر" - للمخرج شين بيكر الولايات المتحدة الأميركية
"3 وردات" - للمخرج والممثل ناني موريتي – إيطاليا
"بطل" - للمخرج أصغر فرهادي – إيران
" بينيديتا" - للمخرج بول فيرهوفن – هولندا
"كازبلانكا تبتسم" - للمخرج نبيل عيوش – المغرب
"قد سيارتي" – للمخرج روسوكي هاماجوشي – اليابان
"باريس الحي 13" – للمخرج جاك أوديار – فرنسا
"الجزء رقم 6" - للمخرج جوهو كوزمانين – فنلندا
"لينجوي" - للمخرج محمد صالح هارون – تشاد
"ميموريا" - ابيشاتبونج وير اسيثاكل – تايلند
""إايفاد الفرنسي" - ويس اندرسون – الولايات المتحدة الأميركية
لقطات من جلسات التصوير الصباحية بثاني أيام كان السينمائي الدولي
لقطات من جلسات التصوير الصباحية بثاني أيام كان السينمائي الدولي
لقطات من جلسات التصوير الصباحية بثاني أيام كان السينمائي الدولي
لقطات من جلسات التصوير الصباحية بثاني أيام كان السينمائي الدولي
لقطات من جلسات التصوير الصباحية بثاني أيام كان السينمائي الدولي
لقطات من جلسات التصوير الصباحية بثاني أيام كان السينمائي الدولي

أخبار تهمك

الزمالك يقترح صفقة تبادلية نارية على بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعة

5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة إنجلترا ضد الدنمارك في يورو 2020

منذ ساعة و نصف

عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ ساعة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 4 ساعات

خاص - إنبي لـ"الفجر الرياضي": طلبنا التعاقد مع نجم الأهلي رسميًا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الجونة يضم نجم الأهلي بصفة نهائية

منذ ساعتين

عاجل.. الزمالك يخسر الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقتين سوبر خلال الانتقالات الصيفية المقبلة

منذ حوالي 8 ساعات

محافظ القاهرة يزف بشرى سارة للشباب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - صدق أو لا تصدق. رمضان صبحي يُهدي الأهلي 2.5 مليون دولار

منذ يوم

بشري سارة من وزيرة الصحة للأطقم الطبية.. والصرف اليوم

منذ ساعتين و 32 دقيقة

مستشار الرئيس: هذا سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز رغم سلبية مسحة كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يفتح الباب أمام رحيل الصفقة الذهبية وسط ترقب ليفربول

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة المقاولون في الدوري

منذ نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

02:00 م

بشري سارة من وزيرة الصحة للأطقم الطبية.. والصرف اليوم

02:58 م

9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

04:37 م

عاجل.. الزمالك يخسر الصفقة الذهبية

03:09 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات صيفية.. موسم فساد «كريمة الكريمة» فى الساحل الشمالى