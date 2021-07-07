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إطلاق أول برنامج ابتعاث خارجي في علوم الفضاء بالسعودية

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 05:09 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت الهيئة السعودية للفضاء، اليوم الأربعاء، إطلاق أوَل برنامج سعودي للابتعاث الخارجي، منتهي بالتوظيف في مجال الفضاء.

 

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن البرنامج يتيح فرصا تعليمية نوعية للطلاب والطالبات السعوديين من خلال دراسة التخصصات ذات العلاقة بعلوم الفضاء في أبرز 30 جامعة حول العالم، وذلك ضمن إطار التطوير الشامل الذي يشهده قطاع الفضاء في المملكة.

 

وأوضح الرئيس التنفيذي المكلّف للهيئة السعودية للفضاء، محمد بن سعود التميمي، أن برنامج الابتعاث يأتي ضمن خطط الهيئة لتحقيق الريادة العالمية في علوم الفضاء، وتحقيق تطلعات المملكة في القطاع الذي يحظى بدعم من قبل القيادة، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على تطور القطاع.

 

ولفت التميمي، إلى عمل الهيئة عبر العديد من المسارات لتحقيق الريادة العالمية في علوم الفضاء من بينها تنمية رأس المال البشري، وتأهيل الكفاءات، وضمان توافر مخرجات وطنية مؤهلة تتواءم مع الاحتياجات العمليّة في قطاع الفضاء بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

 

وبينت الهيئة، أن المرحلة الأولى لبرنامج الابتعاث ستشمل مراحل البكالوريوس والماجستير في مجال الفضاء في العديد من التخصصات منها: هندسة الطيران والفضاء وعلوم الفضاء وسياسات الفضاء.

 

وأوضحت، أن استقبال الطلبات في برنامج "ابتعاث الفضاء" سيبدأ في 25 يوليو/ تموز الجاري، على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويتّصف بحسن السيرة والسلوك، وأن يكون حاصلاً على قبول مباشر غير مشروط في تخصصات مجال الفضاء أو يكون من الدارسين على حسابهم الخاص في الجامعات المحدّدة بالتخصصات المطلوبة، بالإضافة إلى الالتزام بأحكام وضوابط شروط الابتعاث للخارج المعمول بها في وزارة التعليم.

 

يشار إلى أن البرنامج يتضمن العديد من المزايا المقدمة للطلاب والطالبات عبر الانضمام لبعثة علمية منتهية بالتوظيف في قطاع الفضاء، شاملة تكاليف الدراسة والضمان المالي، بالإضافة إلى التأمين الصحي وتذاكر السفر من المملكة إلى مقر البعثة، وتقديم برامج إرشادية عبر متابعة المبتعث وتقييم تطوّره الأكاديمي.

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علوم الفضاء بالسعودية برنامج ابتعاث خارجي السعودية

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