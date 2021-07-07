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رسميا أحمد فكرى الصغير مديراً فنياً للبلاستيك

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 05:15 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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تعاقد نادي البلاستيك برئاسة حاتم عودة مع أحمد فكرى الصغير نجم الاسماعيلى الأسبق ولاعب منتخب مصر والمدير الفني السابق لفريق الجزيرة المطروحى ليتولى مهمة المدير الفني للفريق الأول للموسم الجديد 2022/2021 خلفا لتامر عبد الخالق المدير الفني للفريق الذي قدم اعتذاره عقب نهاية الموسم بالقسم الثالث .

ومن المنتظر تشكيل الجهاز الفني المعاون خلال الاجتماعالمقبل لمسؤول فريق البلاستيك.

وأكد مجلس إدارة البلاستيك على الرغبة في الصعود للدوري الممتاز ب الموسم المقبل .

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