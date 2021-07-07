Advertisements

بعد نجاح لعبة حظ.. بتول بني تطرح "نتفه"

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 08:35 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements


طرحت الفنانة بتول بني، فيديو كليب أغنيتها الجديدة بعنوان "نتفه" من كلمات فتحي الجراح وألحانه، توزيع ساسين أبي خليل، "ميكس" و"ماسترينغ" روجيه أبي عقل وإنتاج شركة Arabiannites" entertainment" الممثلة بصاحبها إيلي حرفوش.


وكانت طرحت بتول، مؤخرا اغنية لعبة حظ الأغنية تم تصويرها في لبنان تحت إدارة المخرجة جسيكا هيكل، وتم عرضها على شاشة الـ MTV ثم على قناة بتول على موقع اليوتيوب.

"لعبة حظ" من كلمات إيلي حرفوش، الحان بتول بني، توزيع زيزو فاروق، ميكس روجيه أبي عقل وإخراج جسيكا هيكل.

أخبار تهمك

الزمالك يقترح صفقة تبادلية نارية على بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة المقاولون

منذ 37 دقيقة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن محور صالح سالم

منذ ساعتين و 15 دقيقة

جوارديولا يصدم جماهير مانشستر سيتي بهذا القرار

منذ 38 دقيقة

تعرف على رقم قميص راموس مع باريس سان جيرمان

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. الزمالك يخسر الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يُقرر بيع هذا اللاعب

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. موسيماني يستبعد 11 لاعبًا من قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون

منذ ساعة الا ربع

بيراميدز ينقض على نجم الزمالك.. وشرط وحيد يُعرقل الصفقة

منذ أقل من ساعتين

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

منذ ساعة و 6 دقيقة

بشري سارة من وزيرة الصحة للأطقم الطبية.. والصرف اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

منذ حوالي 3 ساعات

إنفراد| "الفجر" يحاور المرشح الرئاسي الليبي حاتم الكور ويكشف برنامجه الانتخابي لإعادة تعمير ليبيا

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:03 م

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

05:54 م

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

07:07 م

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

02:00 م

عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

04:30 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل