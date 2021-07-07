بعد نجاح لعبة حظ.. بتول بني تطرح "نتفه"





طرحت الفنانة بتول بني، فيديو كليب أغنيتها الجديدة بعنوان "نتفه" من كلمات فتحي الجراح وألحانه، توزيع ساسين أبي خليل، "ميكس" و"ماسترينغ" روجيه أبي عقل وإنتاج شركة Arabiannites" entertainment" الممثلة بصاحبها إيلي حرفوش.





وكانت طرحت بتول، مؤخرا اغنية لعبة حظ الأغنية تم تصويرها في لبنان تحت إدارة المخرجة جسيكا هيكل، وتم عرضها على شاشة الـ MTV ثم على قناة بتول على موقع اليوتيوب.



"لعبة حظ" من كلمات إيلي حرفوش، الحان بتول بني، توزيع زيزو فاروق، ميكس روجيه أبي عقل وإخراج جسيكا هيكل.