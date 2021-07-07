مع اقتراب العيد..الزراعة تكشف كيفية شراء أضحية سليمة

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، إن وزير الزراعة كلف اللجنة الاستيرادية لدراسة احتياجات السوق المحلي بالنسبة للماشية، ومدي الاحتياج خاصة مع قرب عيد الأضحى المبارك.



وأضاف "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "قصواء الخلالي" ببرنامج "ساعة وساعة مع قصواء الخلالي" على إذاعة "نغم اف ام"، أن الدولة استوردت حوالي 52 ألف رأس ماشية من العجول، وكذلك 44 ألف رأس عجول للتربية والتسمين.



وأشار إلى أن الدولة استوردت أيضا حوالي 70 ألف رأس من الأغنام مع بعض المصنعات من اللحوم، موضحًا أن ذلك يحقق أذواق ورغبات الشعب المصري بما في ذلك الموجود في البلاد.



وتابع أنه في مطلع 2020 لدينا خريطة واضحة للثروة الحيوانية وقاعدة بيانات إلكترونية، كما أن الاكتفاء الذاتي كان حوالي 52% من الماشية، ومع نهاية العام زاد الإنتاج إلى 58% وقلت فاتورة الاستيراد في العام الذي كان بها جائحة فيروس كورونا في وقت عاني فيه العالم من نقص في الغذاء.



وأوضح أن هناك معايير توضح مدي صحة الذبيحة قبل الذبح، منها عدم وجود احمرار العين وملمس الصوف لدي الخراف، ويجب ملاحظة وجود أي انتفاخ بجسم الحيوان أو خروج سائل منه وهو دليل على وجود مرض، ووجود تقرحات على الأنف والفم، أو وجود سيلان من الأنف.



واستطرد "قد يصاحب تساقط الشعر وضعف الجسم وقلة النشاط والحركة وهى أدلة على وجود مرض في الحيوان، حيث أن الحيوان السليم تجده يقفز ويجرى ولا تستطيع مسكه وبياض العين"، لافتًا إلى أن هناك أرقام خصصتها الوزارة لتلقي الشكاوي.