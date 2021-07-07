البزاوي يتذكر استشهاد ابن شقيقته في عمليات سيناء بالتزامن مع ذكرى كمين البرث

يحل اليوم 7 يوليو، ذكرى استشهاد شهداء عملية البرث والتي استشهد فيها عدد من رجال الشرطة الأوفياء، الذين ضحو بحياتهم من أجل الوطن.



وتذكر الفنان نبيل الحلفاوي، نجل شقيقته هشام مصطفى البزاوي والذي استشهد في إحدى عمليات التخلص من الإرهاب في سيناء.



ونشر "الحلفاوي" صورة جمعته بابن شقيقته عقب عرض حلقة كمين البرث في مسلسل "الاختيار2" الذي تم عرضه في شهر رمضان حيث أثرت الحلقة بالجمهور وكانت من أصعب الحلقات على الجميع وخاصة أهالي الشهداء.