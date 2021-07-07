طرح "الإنس والنمس" بدور العرض في أغسطس

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل "الإنس والنمس" طرح الفيلم" في شهر أغسطس وذلك عقب تأجيله أكثر من مرة لعدد من الأسباب.



فيلم "الانس والنمس" بطولة صابرين محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.



وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي، حيث يتعرض أحد الشباب الفقراء لعدد من الأزمات وتتوالى الأحداث.