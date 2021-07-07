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توجيه عاجل من السيسي بشأن منشآت العاصمة الإدارية وتطوير محور صلاح سالم

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 06:48 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، وعدد من المسئولين.

وقال متحدث الرئاسة في خبر عاجل ورد منذ قليل على فضائية "اكسترا نيوز" إن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي الحالي لمنشآت العاصمة الإدارية الجديدة خاصةً مركز مصر الثقافي الإسلامي.

وأضاف أن الاجتماع تعرض إلى التصميمات الهندسية للجداريات والقاعات به، إلى جانب مسجد مصر الذي يعتبر من أكبر مساجد العالم وتصميماته الهندسية الداخلية والخارجية وما يضمه من قاعات ضخمة وقد وجه السيد الرئيس بإخراج التصميمات الخاصة بمركز مصر الثقافي الإسلامي ومسجد مصر على نحو يعكس التاريخ المصري الإسلامي العريق وكذلك الحضارة المصرية الثرية الممتدة على مدار العصور.

وصرح متحدث الرئاسة بأن الرئيس السيسي وجه تدقيق تدقيق كافة الدراسات والبيانات ذات الصلة بتطوير محور صلاح سالم نظرا لمروره وسط مناطق القاهرة التاريخية والإسلامية وذلك علي نحو يحافظ على قيمة تلك المواقع، وفي ذات الوقت يحقق الهدف المرجو من التخطيط المنظم الحديث والسيولة المرورية وتخفيف الأعباء على المواطنين.

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