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توقف القلب وحالة غير مستقرة.. فنان شهير يتعرض لأزمة صحية

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 08:36 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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آثار الفنان السعودي خالد سامي قلق جمهوره، وذلك عقب تعرضه لأزمة صحية أعلن عنها نجله عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب نجل خالد سامي قائلا: " لا حول ولا قوة إلّا بالله قدر الله ما شاء فعل.. قلب أبي رجع وقف لمدة 4 دقائق ورجع بعد الإنعاش".

وتابع قائلا: "الحالة غير مستقرة أبدًا.. يا رب لا تفجعنا بأبي وقومه لنا بالسلامة.. تكفون دعواتكم إن ربي يعديها على خير".
توقف القلب وحالة غير مستقرة.. فنان شهير يتعرض لأزمة صحية
توقف القلب وحالة غير مستقرة.. فنان شهير يتعرض لأزمة صحية

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