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توقف القلب وحالة غير مستقرة.. فنان شهير يتعرض لأزمة صحية
الأربعاء 07/يوليو/2021 - 08:36 م
مي مرسي
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آثار الفنان السعودي خالد سامي قلق جمهوره، وذلك عقب تعرضه لأزمة صحية أعلن عنها نجله عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وكتب نجل خالد سامي قائلا: " لا حول ولا قوة إلّا بالله قدر الله ما شاء فعل.. قلب أبي رجع وقف لمدة 4 دقائق ورجع بعد الإنعاش".
وتابع قائلا: "الحالة غير مستقرة أبدًا.. يا رب لا تفجعنا بأبي وقومه لنا بالسلامة.. تكفون دعواتكم إن ربي يعديها على خير".
وكتب نجل خالد سامي قائلا: " لا حول ولا قوة إلّا بالله قدر الله ما شاء فعل.. قلب أبي رجع وقف لمدة 4 دقائق ورجع بعد الإنعاش".
وتابع قائلا: "الحالة غير مستقرة أبدًا.. يا رب لا تفجعنا بأبي وقومه لنا بالسلامة.. تكفون دعواتكم إن ربي يعديها على خير".
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