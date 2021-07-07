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توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن محور صالح سالم

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 06:54 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتدقيق كافة الدراسات والبيانات ذات الصلة بتطوير محور صلاح سالم نظرا لمروره وسط مناطق القاهرة التاريخية والإسلامية، وذلك على نحو يحافظ على قيمة تلك المواقع، وفي ذات الوقت يحقق الهدف المرجو من التخطيط المنظم الحديث والسيولة المرورية وتخفيف الأعباء على المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي، رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، واللواء خالد فوزي، مدير إدارة المساحة العسكرية، واللواء أشرف العربي، رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية، واللواء أكمل شوقي، مساعد مدير إدارة المشروعات الكبرى بالقوات المسلحة، والعميد عبد العزيز الفقي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيري، مدير مصنع "إبداع" للرخام والجرانيت، والمهندسَين أحمد فايز ومحمد طلعت، الاستشاريَين بمشروع مسجد مصر.

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