إزالة مبنى مكون من طابقين لتعديه على حرم الطريق بالأقصر

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إزالة مبنى مكون من طابقين لتعديه على حرم الطريق بالأقصر
الأربعاء 07/يوليو/2021 - 07:05 م
طاهر الحساني
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قام مجلس مدينة البياضية بتنفيذ إزالة تعديات على حرم الطرق عبارة عن مبنى طابقين، وكافتيريا على جانب الطريق.
وصدر قرار إزاله من المنطقة الثامنة للمبنى والكافتريا لتعدى المواطن على حرم الطريق أملاك الهيئه للطرق، حيث تشكلت لجنة الإزالة برئاسة محسن ربيع نائب رئيس المدينة والطرق والكبارى، في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على أراضي أملاك الدولة، وتعليمات وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر.
وأجرت عملية الإزالة من خلال تواجد أمني برئاسة اللواء نادر وصفي مساعد مدير أمن الأقصر، والرائد مصطفى القيسى نائب مأمور المركز، والنقيب احمد حسين معاون المباحث، والقوة الأمنية المرافقة، ومصطفى على رئيس قرية البغدادي.
وتمت الإزالة على كامل المسطح وتسليم هيئه الطرق للطريق لتنفيذ التوسعة المطلوبة.
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