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إزالة مبنى مكون من طابقين لتعديه على حرم الطريق بالأقصر

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 07:05 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
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قام مجلس مدينة البياضية بتنفيذ إزالة تعديات على حرم الطرق عبارة عن مبنى طابقين، وكافتيريا على جانب الطريق.

وصدر قرار إزاله من المنطقة الثامنة للمبنى والكافتريا لتعدى المواطن على حرم الطريق أملاك الهيئه للطرق، حيث تشكلت لجنة الإزالة برئاسة محسن ربيع نائب رئيس المدينة والطرق والكبارى، في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على أراضي أملاك الدولة، وتعليمات وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر.


وأجرت عملية الإزالة من خلال تواجد أمني برئاسة اللواء نادر وصفي مساعد مدير أمن الأقصر، والرائد مصطفى القيسى نائب مأمور المركز، والنقيب احمد حسين معاون المباحث، والقوة الأمنية المرافقة، ومصطفى على رئيس قرية البغدادي.

وتمت الإزالة على كامل المسطح وتسليم هيئه الطرق للطريق لتنفيذ التوسعة المطلوبة.
إزالة مبنى مكون من طابقين لتعديه على حرم الطريق بالأقصر
إزالة مبنى مكون من طابقين لتعديه على حرم الطريق بالأقصر
إزالة مبنى مكون من طابقين لتعديه على حرم الطريق بالأقصر
إزالة مبنى مكون من طابقين لتعديه على حرم الطريق بالأقصر
إزالة مبنى مكون من طابقين لتعديه على حرم الطريق بالأقصر
إزالة مبنى مكون من طابقين لتعديه على حرم الطريق بالأقصر

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