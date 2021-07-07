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عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 07:07 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن موقف رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز، من الانضمام إلى صفوف الفريق الأبيض في الموسم المقبل.

وكان نادي الزمالك قد دخل في خط المفاوضات مع رمضان صبحي لاستعارته لمدة موسم واحد من صفوف بيراميدز في الموسم المقبل.

وانضم رمضان صبحي إلى صفوف بيراميدز مطلع الموسم الجاري بعد نهاية إعارته لصفوف الأهلي ونجاح بيراميدز في شراء عقده من هيدرسفيلد الإنجليزي.

حيث كشف مصدر مطلع، أن رمضان صبحي لا يمانع الانضمام إلى الزمالك ومرحب بالأمر، مشيرًا إلى أن اللاعب سبق وفاوضه الفريق من قبل.

وتابع المصدر، أن رمضان صبحي ليس لديه مشكلة في الانتقال إلى الزمالك على الإطلاق، والأمر يتعلق بقدرة إدارة القلعة البيضاء على التوصل لاتفاق مع مسئولي بيراميدز.
 

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