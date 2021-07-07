عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن موقف رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز، من الانضمام إلى صفوف الفريق الأبيض في الموسم المقبل.





وكان نادي الزمالك قد دخل في خط المفاوضات مع رمضان صبحي لاستعارته لمدة موسم واحد من صفوف بيراميدز في الموسم المقبل.





وانضم رمضان صبحي إلى صفوف بيراميدز مطلع الموسم الجاري بعد نهاية إعارته لصفوف الأهلي ونجاح بيراميدز في شراء عقده من هيدرسفيلد الإنجليزي.





حيث كشف مصدر مطلع، أن رمضان صبحي لا يمانع الانضمام إلى الزمالك ومرحب بالأمر، مشيرًا إلى أن اللاعب سبق وفاوضه الفريق من قبل.



