Advertisements

ننشر أقوال علاء حسانين "نائب الجن" أمام جهات التحقيق بشأن مصدر ثروته

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 07:13 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
تستكمل النيابة العامة اليوم التحقيق مع علاء حسانين نائب البرلماني السابق بتهمة التنقيب عن الآثار بالاشتراك مع 16 متهم أخر،

وأمام جهات التحقيق بجنوب القاهرة اعترف المتهم علاء حسانين بأنه يقوم بمساعد المتهمين الذين استعانوا به للتنقيب عن الآثار، وذلك لصعوبتهم في الوصول للمقبرة، حيث أوهم المتهمين بأن المقبرة لن تفتح الا باستخدام الجن لمساعدته، وأضاف أنه ليس دجال بل أنه شيخ روحاني وساعدا كثير من الناس في حل مشاكلهم.

وأنكر حسانين المضبوطات التى تم ضبطها معه قائلا إنها تماثيل خشبية، مؤكدًا أن مصدر ثروته من شركة الرخام والمصنع الذي يمتلكه وليس من تجارته غير المشروعة في الآثار.

كما تم التحفظ علي المضبوطات و4 حفر بجبل في منطقة الزهراء بمصر القديمة التي كان ينقب بهم المتهم وشركاؤوه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط النائب البرلماني السابق علاء حسانين لاتهامه في قضية آثار بمصر القديمة.

وردت معلومات لضباط مباحث مصر القديمة مفادها قيام برلماني سابق بمشاركة آخرين في الاتجار بالآثار وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه برفقة 16 شخصًا آخرين وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أخبار تهمك

خاص - إنبي لـ"الفجر الرياضي": طلبنا التعاقد مع نجم الأهلي رسميًا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

منذ ساعتين

9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

بشري سارة من وزيرة الصحة للأطقم الطبية.. والصرف اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن محور صالح سالم

منذ ساعة

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعة الا ربع

بيراميدز ينقض على نجم الزمالك.. وشرط وحيد يُعرقل الصفقة

منذ ثلث ساعة

مستشار الرئيس: هذا سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز رغم سلبية مسحة كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يقترح صفقة تبادلية نارية على بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- الكشف عن مدة غياب نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ريال مدريد يفتح الباب أمام رحيل الصفقة الذهبية وسط ترقب ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يخسر الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

إنفراد| "الفجر" يحاور المرشح الرئاسي الليبي حاتم الكور ويكشف برنامجه الانتخابي لإعادة تعمير ليبيا

منذ ثلث ساعة

عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يُقرر بيع هذا اللاعب

منذ ساعة و 21 دقيقة

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:54 م

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

07:07 م

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

02:00 م

عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

04:30 م

بيراميدز ينقض على نجم الزمالك.. وشرط وحيد يُعرقل الصفقة

07:33 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل