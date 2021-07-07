ننشر أقوال علاء حسانين "نائب الجن" أمام جهات التحقيق بشأن مصدر ثروته

تستكمل النيابة العامة اليوم التحقيق مع علاء حسانين نائب البرلماني السابق بتهمة التنقيب عن الآثار بالاشتراك مع 16 متهم أخر،



وأمام جهات التحقيق بجنوب القاهرة اعترف المتهم علاء حسانين بأنه يقوم بمساعد المتهمين الذين استعانوا به للتنقيب عن الآثار، وذلك لصعوبتهم في الوصول للمقبرة، حيث أوهم المتهمين بأن المقبرة لن تفتح الا باستخدام الجن لمساعدته، وأضاف أنه ليس دجال بل أنه شيخ روحاني وساعدا كثير من الناس في حل مشاكلهم.



وأنكر حسانين المضبوطات التى تم ضبطها معه قائلا إنها تماثيل خشبية، مؤكدًا أن مصدر ثروته من شركة الرخام والمصنع الذي يمتلكه وليس من تجارته غير المشروعة في الآثار.



كما تم التحفظ علي المضبوطات و4 حفر بجبل في منطقة الزهراء بمصر القديمة التي كان ينقب بهم المتهم وشركاؤوه.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط النائب البرلماني السابق علاء حسانين لاتهامه في قضية آثار بمصر القديمة.



وردت معلومات لضباط مباحث مصر القديمة مفادها قيام برلماني سابق بمشاركة آخرين في الاتجار بالآثار وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه برفقة 16 شخصًا آخرين وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.