هل رفضت "التموين" حصول الزمالك على شعار "نادي القرن"؟.. الوزارة تجيب

رداً على ما تردد فى بعض الصحف والمواقع الإلكترونية عن رفض وزارة التموين والتجارة الداخلية طلب نادى الزمالك بشأن تسجيل العلامة التجارية (شعار نادى الزمالك نادى القرن الحقيقي لكرة القدم).





يؤكد جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على أن هذا الخبر عارى تماماً من الصحة ولم يُصرح أي مسؤل أو مصدر من قبل الوزارة أو جهاز تنمية التجارة الداخلية (الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية) بمثل هذا التصريح أو هذا التنوية ولا يزال طلب نادى الزمالك قيد البحث.