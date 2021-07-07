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محافظ بورسعيد يلتقي ممثلي شركة إنماء للتخلص من مخلفات الرتش والهدم

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 07:15 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا، مع ممثلى شركة انماء، لدراسة آليات التعامل والتخلص من مخلفات الرتش والهدم واستغلالها وإعادة تدويرها بما يحافظ علي المظهر الحضاري والشكل الجمالي.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، والشركات المنفذة للمشروعات.

واستمع " محافظ بورسعيد " لآليات العمل داخل شركة انماء فى مجال التخلص من مخلفات الهدم والرتش وإعادة استغلالها، من خلال أحد ممثلى الشركة، وأكد "المحافظ " على ترحيبه بالتعاون مع الشركة بما يساهم فى التخلص الآمن من مخلفات الهدم كما يساعد فى استغلالها بالشكل الأمثل، ويحقق منظومة متكاملة تساعد ايضا على استغلالها في صناعة البلاط والانترلوك وعدد من المنتجات.وعدد من الأجهزة المعنية.

وأكد "المحافظ" علي اهمية التعاون مع العديد من الشركات التى تقوم على التخلص الآمن من المخلفات، وذلك من منطلق تحقيق الشكل الجمالى والحضارى بالمحافظة، وتماشيا مع أعمال التطوير الجارية بالعديد من القطاعات.
محافظ بورسعيد يلتقي ممثلي شركة إنماء للتخلص من مخلفات الرتش والهدم
محافظ بورسعيد يلتقي ممثلي شركة إنماء للتخلص من مخلفات الرتش والهدم
محافظ بورسعيد يلتقي ممثلي شركة إنماء للتخلص من مخلفات الرتش والهدم
محافظ بورسعيد يلتقي ممثلي شركة إنماء للتخلص من مخلفات الرتش والهدم
محافظ بورسعيد يلتقي ممثلي شركة إنماء للتخلص من مخلفات الرتش والهدم
محافظ بورسعيد يلتقي ممثلي شركة إنماء للتخلص من مخلفات الرتش والهدم

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