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تعيين الدكتور فريد محرم مستشار مالي واقتصادي لمحافظة بورسعيد

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 07:16 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تعيين الدكتور فريد محرم مستشار مالي واقتصادي لمحافظة بورسعيد لتنمية الموارد الاقتصادية والهيكلة.

حيث استقبل محافظ بورسعيد الاستاذ الدكتور فريد محرم الجارحي بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، حيث بحثا سبل تنمية الموارد المالية الذاتية لمحافظة بورسعيد وكذلك الهيكلة الادارية للمحافظة في سبيل حصول المحافظة علي شهادة الايزو

ووجه " المحافظ " بوضع دراسة كافية لتنمية الموارد واعادة الهيكلة.

يذكر ان الدكتور فريد محرم يشغل وظيفة استاذ المحاسبة والتمويل بكلية التجارة جامعة عين شمس
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
مستشار الاسثمار في العديد من الشركات المساهمة المصرية وعضو مجلس ادارة الهيئة العامة للرعاية الصحية وعضو مجلس ادارة صندوق التعويضات عن مخاطر المهن الطبية
المستشار الاقتصادي وعمليات الاستثمار لهيئة الرعاية الصحية

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