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خالد عكاشة: اجتماع إثيوبيا مع سفراء دول حوض النيل بمثابة محاولة لشق الصف الإفريقي، ن

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 07:18 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن اجتماع إثيوبيا مع سفراء دول حوض النيل، بمثابة محاولة لشق الصف الإفريقي، نظرا لما تضمنه بيان أديس أبابا حول الاجتماعات من ادعاءات مزيفة.

وأكد عكاشة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج “صالة التحرير"، المذاع على قناة “صدى البلد” أن مصر والسودان لديهما علاقات وثيقة بدول حوض النيل، وما تفعله إثيوبيا بمثابة “ألاعيب بائسة” تُمارس في الوقت الضائع.

وأشار إلى دعم مصر لدول حوض النيل في التنمية، أصبح أمرا واضحا للجميع، مؤكدا أن إثيوبيا ترفض طول الوقت الانضباط، وتصر على إحداث الانقسام.

ووصف عكاشة بيان إثيوبيا بشأن اجتماع خارجية أديس أبابا مع ممثلي دول حوض النيل بـ “الإنشائي”، مردفا: “من المنطقي تأييد دول حوض النيل للحلول الإفريقية، كونه أمرا بديهيا”.

وتوقع عكاشة عدم تأثير اجتماع إثيوبيا مع مندوبي دول حوض النيل، على الاجتماع المقرر غدا بمجلس الأمن.

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