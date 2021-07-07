إنفراد| "الفجر" يحاور المرشح الرئاسي الليبي حاتم الكور ويكشف برنامجه الانتخابي لإعادة تعمير ليبيا





• برنامجي الانتخابي يتركز على حل جميع المشكلات في ليبيا

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تتحضر أرض المختار "ليبيا" لعُرسها البرلماني والرئاسي الأول من نوعه في تاريخها، والتي من المقرر عقدها في الـ24 من ديسمبر 2021، فهذه هي المرة الأولى التي تحدث فيها عملية انتخاب رئيس للدولة في تاريخها.

فالمجتمع العربي والدولي برمته واكب عن كثب خطوات الحل منذ أن تمَّ الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار في أكتوبر 2020، مرورا بالمؤتمرات العديدة ومن بينها مؤتمر برلين-2 والذي تم فيه مناقشة العديد من النقاط، أبرزها خروج المسلحين الأجانب من البلاد وتسليم أسلحتهم للقوى الشرعية.

وما أن تم الإعلان عن عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بليبيا في ديسمبر المقبل، بدأ العديد من الأشخاص بتقديم أوراقهم للتنافس على هذه الانتخابات الفريدة من نوعها بليبيا.

وانفرد "الفجر" بإجراء حوار مع حاتم الكور المرشح الرئاسي الليبي، والذي قرر خوض ماراثون الانتخابات، على الرغم من كونه أحد أشهر الفنانين الليبيين الكوميديين.





المولد والنشأة

وولد المرشح حاتم الكور، في الـ10 من شهر أكتوبر عام 1972، بالعاصمة الليبية طرابلس، حيث نشأ "الكور" وسط أسرة فنية، فوالده هو الممثل الراحل محمد الكور المشهور بدور بنور، وشقيقه الفنان والملحن وليد الكور وجده الموسيقار محمد حقيق، وخاله الملحن عبد المجيد حقيق والكاتب عبد الرحمن حقيق والمخرج الهادي حقيق.

ومن أبرز الأعمال الفنية للمرشح الليبي حاتم الكور، (لمتنا حلوة - حنان وحنة - قالوها - ايسارها - م الأخير - جوجلها - الرايس - ايش اللى صار).