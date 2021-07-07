بيراميدز ينقض على نجم الزمالك.. وشرط وحيد يُعرقل الصفقة

يسعى مسئولو نادي بيراميدز برئاسة المدير التنفيذي ممدوح عيد، ومدير التعاقدات عمرو بسيوني، إلى تدعيم مركز حراسة المرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وجاء ذلك في ظل إصابة أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وعدم رغبة المدير الفني في إشراك شريف إكرامي كحارس أساسي خلال الفترة المقبلة.





وأصيب الشناوي بقطع فى الرباط الصليبي، مما سيجعل اللاعب يغيب عن صفوف الفريق لمدة قد تصل إلى 9 أشهر، ويرغب مسئولى السماوي في التعاقد مع حارس مرمي خلال الأيام القليلة المقبلة.





وقال مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز في تصريحات خاصة لـ" الفجر الرياضي " عن وجود مفاوضات قوية مع محمد عواد حارس مرمى نادى الزمالك ومنتخب مصر، من أجل حسم انتقاله إلى صفوف الفريق السماوي خلال الميركاتو الصيفي.





وأكد المصدر أن مسئولى بيراميدز يقدرون موهبة حارس مرمى المنتخب المصري محمد عواد ويريدون حسم الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، ولكن عواد اشترط اللعب أساسيًا، وهو ما قد يعرقل الصفقة.





شارك عواد طوال مشواره مع الزمالك في 23 مباراة، تلقى 20 هدف في مرماه، وحقق الكلين شيت في 11 مباراة.



