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عاجل - ساوثجيت يُعلن تشكيل إنجلترا لمواجهة الدنمارك في نصف نهائي يورو 2020

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 07:39 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمباراة الدنمارك، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وتقام مباراة منتخب إنجلترا أمام نظيره الدنمارك، ضمت منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ويمبلي.

وجاء تشكيل إنجلترا كالتالي:

حراسة المرمى: بيكفورد.

خط الدفاع: وولكر، هاري ماجواير، ستونز، شاو.

خط الوسط: رايس، فيليبس، ماونت، ساكا، ستيرلينج.

خط الهجوم: هاري كين.

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