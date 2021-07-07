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بث حفل "ريد بول سيمفونيك" لـ كايروكي عبر "اليوتيوب".. التفاصيل

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 07:41 م
بوابة الفجر
سعد نبيل
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اعنلت ريدبل"، عن بث حفلة فريق كايروكي المقرر إنطلاقها تحت عنوان "ريد بول سيمفونيك"، مساء الجمعة المقبل 9 يوليو، بالاشتراك مع أوركسترا وكورال القاهرة الاحتفالي بقيادة المايسترو ناير ناجي.


حيث يقام حفل "ريد بول سيمفونيك"، في محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي، وهو مذاع عبر YouTube في بث مباشر لمحبي كايروكي في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، عبر قناة RebBullQuarterTone


ومن جانبه تحدث المايسترو نايرناجي وتامر هاشم عازف الدرامز بفريق كايروكي عن تجربة المزج بين التوزيع الأوركسترالي وموسيقى الروك، وأوضح "هاشم" أن الفريق اعتاد العزف بشكل عشوائي دون التقيد بنوت موسيقية أو شكل موسيقى ثابت، وهو ما كان يدخل العازفين في خلافات أثناء البروفات، لكن الأمر كان مختلفا حين بدأ العمل لتحضير الحفل، ووجد أن كل شيء منظم ومحدد بالتوقيت لبدء وانتهاء العزف وفقا لتوجيهات المايسترو ناير ناجي، مشيرًا إلى أنه شعر بالفخر والانبهار عند سماع الشكل الأوركسترالي الذي تم الاستقرار على تقديمه خلال الحفل.

أوضح ناير ناجي أن أهم ما ميز الحفل هو الكتابة الأوركسترالية التي تولاها فريق عمل مكون من 3 أفراد هم مساعده ستيفن سيمون ورفيق جمال وصديق روسي يدعي ديمتري فاريلس، مؤكدا على سعادته بالتعاون معهم بسبب ما أضافه كل منهم بذوقه الموسيقي إلى الشكل الأوركسترالي الذي تظهر به الأغاني، ويتم تقديم 15 أغنية خلال الحفل.



أحدث ألبوم لـ "كايروكي"
كان آخر ألبوم غنائي لـ "كاريوكي"، من خلال ألبوم أبناء البطةالسوداء، الذي طرح في 2019، ويجل نجاح جماهيري ضخم، وضم 8 أغاني، منهم"كان لك معايا، هاتلنا بالباقي لبان، يلا نغني، أنا السيجارة"، وحصص نجاه جماهيري ضخم ونسبة استماع عالية عبر موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب"، بالإضافةإلى بعض المنصات الموسيقية الشهيرة.

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