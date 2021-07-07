"هايلة".. أغنية مبهجة للمطرب مسعد منير على "يوتيوب"





يستعد المغني مسعد منير، لطرح أول أغنية جديدة بعنوان "هايلة"، وهي من كلمات سامح فرج، والحان معتز أمين، وتوزيع علاءالدين عزت، هندسة صوت ماهر الملاخ.

وقام بتصوير فيديو كليب سوف يتم طرحه خلال الفترة المقبلة عبر القناة الرسمية الخاصة به على "اليوتيوب"، والفيديو من إخراج المخرجة هبه الغندور، ومدير تصوير أحمد ثابت.

وأعرب مسعد منير، عن تحمسه جداً للعمل ولأعماله القادمة، كما أنه ينتظر دعم الجمهور لما يقدمه، حيث تحضر حاليًا لبعض الأعمال الجديدة التي ستطرح على شكل السينجل.



