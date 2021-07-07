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إنقاذ 8 ألمان من غرق قارب شراعي في اليونان

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 07:53 م
ارشيفية
ارشيفية
وكالات
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  أعلن خفر السواحل اليوناني أنه تم إنقاذ 8 ركاب ألمان من الغرق، كانوا على متن قارب شراعى يرفع العلم اليوناني، اليوم الأربعاء، قبالة الساحل الجنوبي الغربى لجزيرة ناكسوس فى كيكلاديس فى اليونان.

وأفادت صحيفة (كاثمريني) اليونانية في نسختها الانجليزية بأن عملية الانقاذ تمت بواسطة عبارة (آيكاثريني بي)، وبأنه من المقرر نقلهم إلى ميناء ناكسوس الرئيسي على متن سفينة خفر السواحل اليونانية والتي وصلت في وقت لاحق إلى المنطقة، وبأنه لم يتضح بعد سبب غرق القارب الشراعي.

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