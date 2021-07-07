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نهال عنبر تحيي ذكرى ملحمة البرث
الأربعاء 07/يوليو/2021 - 08:39 م
مي مرسي
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أحيت الفنانة نهال عنبر، ذكرى شهداء ملحمة البرث، وذلك من مشاركتها صورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".
وكتبت "عنبر" قائله: "النهارده ذكري استشهاد ابطال معركة البرث نسال الله الرحمة والمغفره ويجمعنا بهم علي خير لن ينسي التاريخ ماقدمتموه لنا ولبلدنا مصر من تضحيات في جنة الخلد يا ابطال ".
ويحل اليوم 7 يوليو، ذكرى استشهاد شهداء عملية البرث والتي استشهد فيها عدد من رجال الشرطة الأوفياء، الذين ضحو بحياتهم من أجل الوطن.
وكتبت "عنبر" قائله: "النهارده ذكري استشهاد ابطال معركة البرث نسال الله الرحمة والمغفره ويجمعنا بهم علي خير لن ينسي التاريخ ماقدمتموه لنا ولبلدنا مصر من تضحيات في جنة الخلد يا ابطال ".
ويحل اليوم 7 يوليو، ذكرى استشهاد شهداء عملية البرث والتي استشهد فيها عدد من رجال الشرطة الأوفياء، الذين ضحو بحياتهم من أجل الوطن.
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