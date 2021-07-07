نهال عنبر تحيي ذكرى ملحمة البرث

أحيت الفنانة نهال عنبر، ذكرى شهداء ملحمة البرث، وذلك من مشاركتها صورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وكتبت "عنبر" قائله: "النهارده ذكري استشهاد ابطال معركة البرث نسال الله الرحمة والمغفره ويجمعنا بهم علي خير ⁩لن ينسي التاريخ ماقدمتموه لنا ولبلدنا مصر من تضحيات في جنة الخلد يا ابطال ".



ويحل اليوم 7 يوليو، ذكرى استشهاد شهداء عملية البرث والتي استشهد فيها عدد من رجال الشرطة الأوفياء، الذين ضحو بحياتهم من أجل الوطن.

