رئيس هيئة قناة السويس يكشف مفاجأة في حل أزمة السفينة "ايفر جيفين" (فيديو)

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة استطاعت تعويم السفينة في 6 ايام بفضل رجال الهيئة،ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتواصل معه بشكل يومي للاطمئنان على إمكانية عودة الشريان التجاري للعمل في اقرب وقت ممكن.



وتابع "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن الهيئة استفادت من هذا الحادث بالعمل على زيادة قدرات سفن الانقاذ، وتوفير قاطرات شد بقدرات أكبر، مضيفةً أن هيئة قناة السويس تمتلك خبرات عالية جدًا، وهذا الامر ساعد في تعويم السفينة.



وأضاف رئيس هيئة قناة السويس،:" لأول مرة تستخدم القاطرات في إنقاذ السفن في العالم كله، ودي فكرة مهندس صغير محصلتش قبل كده"

