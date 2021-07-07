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درة تتألق في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 08:24 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تألقت الفنانة درة في أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت درة بإطلالة أنيقة، من خلال خاصية "الستوري" ببليزر أنيق وميك أب هادئ وشعر منسدل على كتفها.

وتشارك درة هذه الفترة في فيلم "الكاهن"، من ﺇﺧﺮاﺝ عثمان أبو لبن، ﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد ناير، ويشاركها العمل كل من النجم إياد نصار مع درة والنجم الكبير حسين فهمى وفتحى عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، واعتذر عن المشاركة بالبطولة هانى سلامة.

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