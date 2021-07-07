عاجل.. موسيماني يستبعد 11 لاعبًا من قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون

استبعد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ١١ لاعبًا من قائمة الفريق لمواجهة المقاولون العرب.





ويواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب في التاسعة مساء غد الخميس على استاد بتروسبورت في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.





واستبعد موسيماني كلًا من :-





وليد سليمان وعلي لطفي للإصابة، وكريم نيدفيد ومحمود متولي ومروان محسن وسعد سمير وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام وأحمد نبيل كوكا لوجهة نظر فنية، ومحمد محمود لعدم الجاهزية، وعمرو السولية.



