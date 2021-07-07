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رئيس قناة السويس: حافظنا على حقوقنا وشركائنا خلال التفاوض بأزمة "ايفرجيفين" (فيديو)

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 08:57 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن مصر حافظت على حقوقها وشركائها خلال التفاوض بأزمة السفينة ايفرجيفين التي غادرت اليوم البحيرات المرة بعد توقيع اتفاقية التسوية مع الشركة المالكة.

وقال "ربيع" في اتصال هاتفي ببرنامج "مال وأعمال" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء إن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي كان الدافع الحقيقي لحل أزمة السفينة الجائحة منذ بداية الأزمة في مارس الماضي وحتى مغادرتها اليوم.

ومن ناحية أخرى أشار إلى أنه تم تطعيم جميع مرشدي وسائقي هيئة قناة السويس بلقاحات كورونا، موضحًا أن وزارة الصحة تقوم بتوفير كافة احتياجات الهيئة من اللقاحات خاصة أنه كان هناك تكليف من القيادة السياسية بأن يكون مرشدي الهيئة في مقدمة من تلقوا التطعيمات.

وفي ذات السياق أوضح أن هناك حركة نشاط للنقل البحري وتقدم واضح في حركة سفن قناة السويس من يناير إلى يونيو الماضي قامت بعبور 9763، متوقعًا أن يصل إجمالي العدد إلى 20 ألف سفينة في السنة، كما قامت بتحقيق عائد وصل إلى 3 مليار دولار خلال 6 أشهور ومتوقع الوصول إلى 6 مليار دولار خلال العام بنسبة زيادة 8.8% عن العام الماضي.


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