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جوارديولا يصدم جماهير مانشستر سيتي بهذا القرار

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
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أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن ناديه قد لا يتعاقد مع مهاجم جديد لتعويض رحيل سيرجيو أغويرو قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بسبب الأسعار الباهظة المطلوبة.

وذكرت تقارير بريطانية أن سيتي يرغب في ضم هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير أو إرلينغ هالاند هداف بروسيا دورتموند، بعدما رحل أغويرو عن بطل الدوري الإنجليزي في نهاية الموسم وانضم لبرشلونة.

وتقدر قيمة كين بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، بينما يساوي هالاند 150 مليون جنيه إسترليني.

وقال غوارديولا لمحطة (تي.في.3) التلفزيونية في كتالونيا: وفقا للأسعار المذكورة، فلن نضم أي مهاجم جديد. هذا مستحيل ولا نستطيع أن نتحمل ذلك".

وأضاف: كل الأندية تعاني ماليا ونحن لسنا استثناء. لدينا غابرييل جيسوس وفيران توريس الذي كان رائعا في هذا المركز.

وتابع: لدينا مجموعة من الشبان في الأكاديمية، ولعبنا كثيرا بمهاجم وهمي. هناك فرصة لعدم التعاقد مع مهاجم قبل الموسم الجديد.

وسيبدأ سيتي رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي أمام توتنهام في 15 أغسطس المقبل.

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