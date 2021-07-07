Advertisements

محافظ الجيزة يكلف رؤساء لحى جنوب الجيزة ومركز ومدينة العياط

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً بتكليف طه عبد الصادق فرج مبارك للقيام بعمل رئيس حى جنوب الجيزة.

كما شمل قرار محافظ الجيزة تكليف محمود أحمد فؤاد طه للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة
العياط.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها وتحقيق الانضباط بالشارع ومنع التعدى على الطريق العام وشن حملات رفع الاشغالات على المحال والمقاهى والمنشأت التجارية والتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق بالإضافة إلى الاهتمام برفع كفاءة النظافة وتنفيذ مخططات تطوير الطرق والمحاور والخطة الاستثمارية بمنتهى الدقة.

أخبار تهمك

تعرف على رقم قميص راموس مع باريس سان جيرمان

منذ ساعة و 10 دقيقة

بشري سارة من وزيرة الصحة للأطقم الطبية.. والصرف اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يُقرر بيع هذا اللاعب

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الزمالك يقترح صفقة تبادلية نارية على بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يستبعد 11 لاعبًا من قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون

منذ أقل من ساعة

إنفراد| "الفجر" يحاور المرشح الرئاسي الليبي حاتم الكور ويكشف برنامجه الانتخابي لإعادة تعمير ليبيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين

عاجل.. الزمالك يخسر الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

جوارديولا يصدم جماهير مانشستر سيتي بهذا القرار

منذ 40 دقيقة

الكشف عن سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة المقاولون

منذ 39 دقيقة

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز ينقض على نجم الزمالك.. وشرط وحيد يُعرقل الصفقة

منذ أقل من ساعتين

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن محور صالح سالم

منذ ساعتين و 17 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:03 م

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

05:54 م

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

07:07 م

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

02:00 م

عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

04:30 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل