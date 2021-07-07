محافظ الجيزة يكلف رؤساء لحى جنوب الجيزة ومركز ومدينة العياط

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً بتكليف طه عبد الصادق فرج مبارك للقيام بعمل رئيس حى جنوب الجيزة.



كما شمل قرار محافظ الجيزة تكليف محمود أحمد فؤاد طه للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة

العياط.



ووجه محافظ الجيزة رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها وتحقيق الانضباط بالشارع ومنع التعدى على الطريق العام وشن حملات رفع الاشغالات على المحال والمقاهى والمنشأت التجارية والتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق بالإضافة إلى الاهتمام برفع كفاءة النظافة وتنفيذ مخططات تطوير الطرق والمحاور والخطة الاستثمارية بمنتهى الدقة.