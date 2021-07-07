الكشف عن سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة المقاولون

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن السبب وراء استبعاد عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر من قائمة الفريق لمواجهة المقاولون العرب غدًا.





ويواجه الأهلي مضيفه المقاولون العرب مساء غد الخميس في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز





ولم تشهد قائمة الأهلي التي أعلنها بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق تواجد عمرو السولية.





وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات خاصة :"استبعاد السولية من قائمة مباراة المقاولون العرب جاء بقرار من موسيماني من أجل راحة اللاعب".





وأضاف :"السولية لا يشتكي من أي إصابة وموسيماني فضل منحه راحة من مباراة الغد".



