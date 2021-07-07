أحمد موسى في حلقة خاصة لمتابعة جلسة مجلس الأمن بشأن السد الإثيوبي غدا

أعلن الإعلامي أحمد موسى، أنه يظهر غدا الخميس في حلقة خاصة لمتابعة ما يجري خلال جلسة مجلس الأمن من الساعة العاشرة حتى الواحدة صباحا.



وأشار موسى خلال تقديم برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، إلى أنه لن يكون هناك تصويت على مشروع القرار التونسي بمجلس الأمن الذي يدعو إثيوبيا لوقف الملء الثاني لسد النهضة ويحض أديس أبابا بعدم الملء الثاني من جانب واحد.



وقال إنه سيتم طرح النص المعدل لمشروع القرار بشأن أزمة السد الإثيوبي غدا بمجلس الأمن، لافتا إلى أنه ستكون هناك كلمات للدول في جلسة مجلس الأمن غدا.



وأضاف أن النص المعدل سيتم توزيعه على الدول في مجلس الأمن يوم الجمعة المقبل، قبل تحديد جلسة للتصويت أحد يومي الأربعاء أو الجمعة من الأسبوع المقبل.

