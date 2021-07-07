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للدورة الثانية على التوالي وحدة خدمة المؤلف بمعرض الكتاب

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 08:53 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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قال الدكتور أحمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب إن وحدة خدمة المؤلف مقامة بجناح الهيئة بقاعة 3 خلال فعاليات الدور 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب وأضاف أن الوحدة بمثابة حلقة الوصل بين المؤلف وإدارة النشر بالهيئة وتبدأ عملها منذ لحظة استلام الاعمال وحتى انتهاء مرحلة الطباعة كما تقدم خدمة الاستعلام عن المرحل التى يمر بها الكتاب إضافة إلى الاستعلام عن رصيد الكتب لكل إصدار واوضح أن الوحدة أنشأت عام 2019 وموجودة للدورة الثانية على التوالي في معرض القاهرة للكتاب إلى جانب تعميم وجودها في كافة معارض الكتب التى تنظمها الهيئة في المحافظات لاستلام الاعمال وتسهيلا على ادباء المحافظات الذين يرغبون في نشر اعمالهم من خلال الهيئة كما تملك التفاصيل الكاملة عن موقف جميع الاعمال التى تقوم هيئة الكتاب بطباعتها للرد على استفسارات المؤلفين.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان "في القراءة حياة" وتقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفنانةالدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشر من 25 دولة عربية واجنبية ويشهد المعرض هذا العام اطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التى يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح اسعار الكتب فيها ما بين 1إلى 20 جنية بحد اقصى إلى جانب اطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها إلى جانب اتاحة الشراء الكترونيا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش ادبية وفنية واتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D

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