Advertisements

معرض القاهرة الدولي للكتاب يستقبل 35 رحلة جماعية

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 08:39 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements


قال الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب أن مقر معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 52 استقبل 35 رحلة جماعية على مدار 6 ايام مشيرا انها خدمة توفرها إدارة المعرض لدور الايتام، الجمعيات والمؤسسات الخيرية، الجامعات، مكتبات مصر العامة، اتحادات الطلاب بالجامعات، مؤسسات رعاية ذوي القدرات الخاصة والاندية الرياضية ومراكز الشباب.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان "في القراءة حياة" وتقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفنانةالدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشر من 25 دولة عربية واجنبية ويشهد المعرض هذا العام اطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التى يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح اسعار الكتب فيها ما بين 1إلى 20 جنية بحد اقصى إلى جانب اطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها إلى جانب اتاحة الشراء الكترونيا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش ادبية وفنية واتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

إنفراد| "الفجر" يحاور المرشح الرئاسي الليبي حاتم الكور ويكشف برنامجه الانتخابي لإعادة تعمير ليبيا

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة المقاولون

منذ 37 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يستبعد 11 لاعبًا من قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون

منذ ساعة الا ربع

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على رقم قميص راموس مع باريس سان جيرمان

منذ ساعة و 8 دقيقة

بشري سارة من وزيرة الصحة للأطقم الطبية.. والصرف اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

جوارديولا يصدم جماهير مانشستر سيتي بهذا القرار

منذ 38 دقيقة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن محور صالح سالم

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الزمالك يقترح صفقة تبادلية نارية على بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يخسر الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز ينقض على نجم الزمالك.. وشرط وحيد يُعرقل الصفقة

منذ أقل من ساعتين

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل - الأهلي يُقرر بيع هذا اللاعب

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يفتتح غدا معرض القاهرة الدولي للكتاب

وزيرة الثقافة: مشاركة 1218 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا من 25 دولة ونتخذ الإجراءات الاحترازية حرصًا على الصحة العامة

مدبولي: هناك إيمان من الدولة والقيادة السياسية بدور الثقافة في بناء الإنسان (صور)

وزيرة الثقافة: مشاركة 1218 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا من 25 دولة

توافد عدد ملحوظ من الجمهور على أولى فعليات معرض الكتاب

اقبال جماهيرى كبير على إصدارات مبادرة ثقافتك كتابك

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:03 م

أستاذ القانون الدولي: لهذا السبب من الصعب استخدام "الفيتو" ضد مصلحة مصر والسودان بأزمة السد

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

05:54 م

عاجل - رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

07:07 م

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

02:00 م

عاجل.. بيراميدز يوجه ضربة قاضية إلى الأهلي

04:30 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل